Харківщина, 22 листопада

Росіяни продовжувать завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів Харківщини.

● Після 17 години окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік, стан постраждалих середній.

● Близько 21 години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів. Без постраждалих.

Залишається високою мінна небезпека. У с. Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці.

За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.

Віримо в Збройні Сили України, які щодня боронять кордони та женуть окупантів!

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