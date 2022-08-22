Харківщина. 22 серпня
Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Харківщини.
Так, вчора близько 21:00 з РСЗВ був обстріляний Київський район Харкова, пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік.
Крім того, близько 3:00 ночі з м. Бєлгород ворог завдав 2 ракетних ударів по Київському району. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо без втрат. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
● Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.
В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.
В смт Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.
● На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Росіяни намагалися йти в наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, але під вогнем наших захисників відступили з втратами.
Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!
Джерело: Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)