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Харківщина. 22 травня

Харківщина. 22 травня

Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.

У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.

У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

⚠️ У с. Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

▪️ На лінії зіткнення тривають бої. Ворог знову спробував піти в наступ в районі Масютівки але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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