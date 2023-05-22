Харківщина. 22 травня
Минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.
У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.
У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.
У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.
⚠️ У с. Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.
▪️ На лінії зіткнення тривають бої. Ворог знову спробував піти в наступ в районі Масютівки але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!
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