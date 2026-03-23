Харківщина 23 березня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 77-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️10 КАБ;

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 fpv-дрони;

▪️8 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп’янському районі пошкоджено гаражні та складські приміщення, електромережі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), готель (с. Грушівка), автомобіль (с. Михайлівка);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, електромережі (с. Студенок);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, трактор (с. Протопопівка);

▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (сел. Близнюки);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено 5 приватних будинків, гараж, автомобіль (сел. Старий Салтів).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 043 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.

На фото сел. Старий Салтів

Джерело: https://t.me/synegubov/20653

Читайте ещё:

Головне за вихідні
Сегодня 08:27    0
Очередной верифицированный случай суицида у РОВ, правда, с нюансом
Сегодня 08:20    29
Оперативна інформація станом на 08:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    34
Збито/подавлено 234 ворожих БПЛА
Сегодня 08:05    28
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:00    45
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:57    60
Україна як лабораторія у війні з дронами
Сегодня 07:53    53
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
Сегодня 07:50    42
Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування Збройних сил США щодо операції «Epic Fury»
Сегодня 07:47    53
Президент США Дональд Трамп закликає іранців «брати владу у свої руки»
Сегодня 07:40    47
