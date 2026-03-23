Харківщина 23 березня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 77-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️10 КАБ;
▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 fpv-дрони;
▪️8 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено гаражні та складські приміщення, електромережі, автомобіль (сел. Великий Бурлук), готель (с. Грушівка), автомобіль (с. Михайлівка);
▪️в Ізюмському районі пошкоджено приватні будинки, електромережі (с. Студенок);
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, трактор (с. Протопопівка);
▪️у Лозівському районі пошкоджено електромережі (сел. Близнюки);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено 5 приватних будинків, гараж, автомобіль (сел. Старий Салтів).
➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 20 043 людини.
Упродовж минулої доби зафіксовано 134 бойові зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки.
▪️ На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у бік Борівської Андріївки, Куп’янська та у бік Новоплатонівки і Ківшарівки.
На фото сел. Старий Салтів
Джерело: https://t.me/synegubov/20653