Харківщина, 23 листопада

Чергові акти тероризму росіян. Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Купянськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю полікліники. На жаль, загинули 2 людей - жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік - госпіталізований, 1 - надали допомогу на місці.

Протягом доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.

Залишається високою мінна небезпека.

Сапери знешкодили за добу 299 мін.

Звертаємося до жителів: якщо побачили підозрілий предмет або вибухівки - дзвоніть за номером телефону — 101☎️

Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили.

Віримо в ЗСУ!

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