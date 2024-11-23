Харківщина, 23 листопада

▪️Ударів по Харкову не зафіксовано.

▪️Протягом доби виявили три влучання у сосновий ліс с. Липці та с. Слобожанське. Без постраждалих.

▪️Близько 18:00 у с. Ківшарівка Куп’янського району окупанти скинули боєприпас перед службовим авто Головного управління нацполіції, в якому знаходились 3 людини. Пошкоджений автомобіль, без постраждалих.

Також ворог наносив удари із застосуванням FPV- дронів у м. Купʼянськ та с. Дорошівка. Без постраждалих.

На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 32 людини.

Джерело: https://t.me/synegubov/12186

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