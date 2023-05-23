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Харківщина. 23 травня

Харківщина. 23 травня

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів зі ствольної артилерії, РСЗВ та використовуючи ракетне озброєння.

▪️Внаслідок обстрілів Куп'янська з РСЗВ пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років та цивільний 35-річний чоловік. Усі постраждалі госпіталізовані.

У районі с. В'язове Харківського району ворог завдав удару 2 ракетами С-300. Обидві влучили на відкритій місцевості в полі. Руйнувань та постраждалих немає.

- Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 9,8 га території та знешкодили 59 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення ворог здійснив чергову спробу піти в наступ в районі Масютівки. Зазнав невдачі та відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та робимо усе можливе для перемоги України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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