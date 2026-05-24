Харківщина 24 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 10 людей.

У сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 86-річна жінка, зазнав поранень 64-річний чоловік; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 23, 36, 48, 55 років, ще у 5 людей – гостра реакція на стрес; у с. Охримівка Вовчанської громади загинули чоловіки 59 і 54 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети (тип встановлюється);

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️8 БпЛА типу «Молнія»;

▪️8 fpv-дронів;

▪️65 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 житлові будинки (с. Сінне), складську будівлю сільгосппідприємства, автомобіль (с. Затишне), ангар фермерського господарства (с. Воскресенівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Богодухів), 2 приватні будинки (сел. Золочів, с. Братениця), автомобіль (с. Гути);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Борівське), 3 приватні будинки (с. Гогине);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошту, готель, релігійну, електромережі установу 8 автомобілів (м. Балаклія), приватний будинок (с. Борщівка);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Слатине);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь, м. Чугуїв, с. Вірівка).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 35 840 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 180 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Колісниківка.

