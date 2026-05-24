Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:48
Просмотров: 11

Харківщина 24 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 10 людей.

У сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 86-річна жінка, зазнав поранень 64-річний чоловік; у м. Балаклія зазнали поранень жінки 23, 36, 48, 55 років, ще у 5 людей – гостра реакція на стрес; у с. Охримівка Вовчанської громади загинули чоловіки 59 і 54 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 ракети (тип встановлюється);

▪️2 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️8 БпЛА типу «Молнія»;

▪️8 fpv-дронів;

▪️65 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено 2 житлові будинки (с. Сінне), складську будівлю сільгосппідприємства, автомобіль (с. Затишне), ангар фермерського господарства (с. Воскресенівка), 2 приватні будинки, 2 автомобілі (м. Богодухів), 2 приватні будинки (сел. Золочів, с. Братениця), автомобіль (с. Гути);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі (с. Борівське), 3 приватні будинки (с. Гогине);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошту, готель, релігійну, електромережі установу 8 автомобілів (м. Балаклія), приватний будинок (с. Борщівка);

▪️у Харківському районі пошкоджено автомобіль (сел. Козача Лопань), приватний будинок, автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Слатине);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Білий Колодязь, м. Чугуїв, с. Вірівка).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 35 840 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 180 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог атакував п’ять разів в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Колісниківка.

Джерело: https://t.me/synegubov/22206

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сибіга: Україна розблокувала ще одне джерело фінансування для ініціативи PURL
Сегодня 08:49    26
«Їх стане більше»: Румунія попередила НАТО про нову хвилю російських гібридних атак
Сегодня 08:41    53
Оперативна інформація станом на 08:00 24.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    99
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 травня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:02    79
российский концерн “Калашников” представил (в очередной раз) свой барражирующий боеприпас “КУБ-10МЭ”
Сегодня 08:00    86
Сенатори США вимагають розблокувати $400 млн допомоги Україні
Сегодня 07:44    84
Старобельская истерика путина
Сегодня 07:35    93
Пілоти прикордонного підрозділу «Страж» бригади «Помста» знищують ворога на Лиманському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 07:28    98
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:25    116
Ангела Меркель системно работала в пользу России
Сегодня 07:15    96
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 