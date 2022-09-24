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Харківщина. 24 вересня

Харківщина. 24 вересня

Сьогодні рівно 7 місяців від початку повномасштабного російського збройного вторгнення. Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини.

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення.

Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення 5 людей, в тому числі 2 дітей – сестри 10 та 17 років.

В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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