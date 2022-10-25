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Харківщина. 25 жовтня

Харківщина. 25 жовтня

Олег Синєгубов:

Протягом минулої доби ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

В Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

● За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані 3 людей, що отримали поранення напередодні.

● Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії зіткнення наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/now_kharkov/26115

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