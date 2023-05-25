Харківщина. 25 травня

▪️ Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав.

▪️ Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

▪️Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру.

Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.

У с. Кучерівка Куп'янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех.

В с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.

В області залишається високою мінна небезпека. В с. Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням.

- Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Джерело: https://t.me/synegubov/6278

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