Харківщина. 26 червня

● Вночі окупанти знову обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. І виключно цивільну інфраструктуру. Що свідчить про черговий терор проти мирного населення.

Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

Близько 23 год російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ.

Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає.

● По області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.

Пошкоджені житлові будинки, горіли господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Загалом за добу по області внаслідок російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних установ: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи. У Богодухівському районі, на жаль, загинула жінка 79 років.

● Найгарячішим в області залишається Ізюмський напрямок. Ворог намагається втримати раніше зайняті позиції. Наші Збройні Сили щодня мінусують особовий склад та техніку окупантів. Бійці мотивовані та готові і надалі захищати жителів Харківщини від російських окупантів!

Віримо у Збройні Сили та нашу перемогу!

Источник: https://t.me/synegubov/3494

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