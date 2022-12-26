Харківщина, 26 грудня

Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка.

Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.

У Куп’янському районі в смт Дворічна через ворожі обстріли було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

Продовжується гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Наші військові надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5155

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