Харківщина 26 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждала одна людина.

У сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 66-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 БпЛА типу «Молнія»;

▪️2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На фото с. Клинове–Новоселівка

Джерело: https://t.me/synegubov/16802

