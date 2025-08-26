Харківщина 26 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждала одна людина.
У сел. Слатине Дергачівської громади постраждала 66-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 БпЛА типу «Молнія»;
▪️2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Слатине);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова);
▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Клинове–Новоселівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
На фото с. Клинове–Новоселівка
Джерело: https://t.me/synegubov/16802