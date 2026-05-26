Харківщина 26 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 14 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів троє людей загинули, постраждали 33 людини.

У м. Дергачі двоє людей загинули, постраждало 20 чоловіків і 4 жінок; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали жінки 73 і 39 років; у с. Нова Козача Дергачівської громади постраждали чоловіки 44 і 32 років; у с. Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік; у с. Андріївка Донецької громади постраждали жінки 74, 54, 37 років і 77-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський і Немишлянський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️1 ракета «Іскандер»;

▪️2 КАБ;

▪️5 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️6 БпЛА типу «Молнія»;

▪️9 fpv-дронів;

▪️15 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, електромережі, АЗС (сел. Золочів), приватний будинок, господарчу споруду, автомобіль (с. Рясне), автомобіль (с. Сінне), електромережі (м. Богодухів);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства (с. Волоська Балаклія);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю сільськогосподарського підприємства, 4 трактори, причіп (с. Вовчий Яр), 4 приватні будинки, автомобіль, електромережі (с. Андріївка);

▪️у Харківському районі пошкоджено 3 цивільні підприємства, багатоквартирний будинок, електромережі, 4 автомобілі (м. Дергачі), мотоцикл (с. Нова Козача), приватний будинок (сел. Слатине);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад (с. Зарожне), АЗС (с. Клугино-Башкирівка).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 211 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 36 099 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник одинадцять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Гранів, Стариця, Графське, Радьківка, Охрімівка та Колодязне.

▪️ На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Куп’янськ, Ківшарівка, Новоосинове, Подоли та Борівська Андріївка.

