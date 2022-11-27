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Харківщина, 27 листопада

Харківщина, 27 листопада

Протягом доби ударів по Харкову не зафіксовано. Але знову під постійними артилерійськими обстрілами Вовчанськ, прикордонні села Харківського району, Куп‘янськ та Купянський район.

У Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, пошкоджені більше 10 автомобілів.

У Вовчанській громаді є пошкодження олійного підприємства.

За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні.

У селі Шульське, що в Лозівському районі, 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці.

▪️Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знищили 223 вибухонебезпечні предмети.

Росіяни не припиняють обстрілювати позиції наших військових. Однак ЗСУ дають гідну відсіч. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України!

Джерело: https://t.me/synegubov/4877

Новости портала «Весь Харьков»

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