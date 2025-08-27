Харківщина 27 серпня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;
▪️3 БпЛА типу «Молнія»;
▪️4 fpv-дрони;
▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);
▪️у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);
▪️у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), склад агрофірми (с. Мечебилове);
▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.
Отримав відсіч.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.
