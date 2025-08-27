Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:49
Просмотров: 62

Харківщина 27 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 БпЛА типу «Молнія»;

▪️4 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), склад агрофірми (с. Мечебилове);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

Отримав відсіч.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Джерело: https://t.me/synegubov/16831

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія підставила Іран у війні з Ізраїлем
Сегодня 09:44    16
Масштабні “самостріли” заради виплат: у російській 83-й бригаді викрили шахрайство на сотні мільйонів
Сегодня 09:35    28
Окупанти перетворюють школи на ТОТ у військові полігони
Сегодня 09:04    64
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил путина в «стратегии затягивания» мирного урегулирования войны
Сегодня 08:34    64
Брехня: «Викрадення українських дітей – вигадка Києва і його союзників, бо вони нібито не можуть визначитися з цифрами»
Сегодня 08:27    69
російські медіа брешуть про те, що «на Заході визнали перемогу росії у кібервійні проти України»
Сегодня 08:22    68
"Фламінго" і "Довгий Нептун": у чому відмінність нових ракет і яку загрозу цей тандем становить для росії
Сегодня 08:17    70
Міноборони запустило тестування цифрової системи підтримки гарантування якості продукції ОПК
Сегодня 08:11    70
Оперативна інформація станом на 08:00 27.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    71
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 серпня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:03    71
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 