Харківщина 27 серпня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У м. Ізюм постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️3 БпЛА типу «Молнія»;

▪️4 fpv-дрони;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань);

▪️у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (с. Федорівка);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (м. Ізюм), приватний будинок, господарчу споруду (сел. Борова), склад агрофірми (с. Мечебилове);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Лосівка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

Отримав відсіч.

▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Джерело: https://t.me/synegubov/16831

