Харківщина. 27 травня
▪️ Вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга - в поле. Обійшлося без постраждалих
▪️ Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
▪️ Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.
У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.
У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
▪️ На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!
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