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Харківщина. 27 травня

Харківщина. 27 травня

▪️ Вночі близько 2:00 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город, пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга - в поле. Обійшлося без постраждалих

▪️ Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️ Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району з РСЗВ та артилерії пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

У смт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та лінію електропередач.

У с. Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.

▪️ На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. В районі с. Масютівка окупанти вкотре намагалися йти в наступ, але отримали відсіч наших захисників та відступили. Віримо в ЗСУ! Україна переможе!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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