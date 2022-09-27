Харківщина, 27 вересня

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Лозівського районів області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та крамниці.

У Куп'янську внаслідок обстрілів горіли церковна школа, господарча споруда та крамниця. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями від ворожих обстрілів госпіталізовано 5 людей. Усі вони мешканці Куп'янського району.

У Первомайському росіяни ракетою вдарили по житлових будинках, господарчих спорудах, горіли автомобілі. На місці знайшли уламки «Іскандеру». Росіяни забрали життя 15-річної дитини, за даними Управління ДСНС під завалами знайшли 7 загиблих людей.

Сьогодні вранці у Дворічній під час обстрілу загинув водій Центру екстреної медичної допомоги, чоловік просто йшов на роботу.

У Вовчанську через обстріли горів гаражний кооператив та приміщення м'ясокомбінату. Без постраждалих.

У Харківському районі внаслідок обстрілу горів дачний будинок.

● Триває розмінування території Харківщини. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 906 вибухонебезпечних предметів.

● На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює позиції наших військових та прилеглі населені пункти. ЗСУ своїм вогнем завдають ворогу відчутних втрат.

Віримо в наші Збройні сили та працюємо на перемогу!

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