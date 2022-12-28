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Харківщина, 28 грудня

Харківщина, 28 грудня

Минулої доби ворог з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні райони Харківщини та населені пункти, що розташовані неподалік від лінії зіткнення. Найбільше потерпає Куп’янський напрямок.

В м. Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

▪️За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Госпіталізована у важкому стані.

▪️Крім того, в Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаю усіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально обережними.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та знищують живу силу і техніку ворога. Підтримуємо ЗСУ та віримо в наших захисників та захисниць. Україна переможе!

Джерело: https://t.me/synegubov/5170

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