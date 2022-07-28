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Харківщина. 28 липня

Харківщина. 28 липня

● Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає.

● Сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо - із РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби.

У Чугуївському районі вчора ввечері смт Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники втстановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

● Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області.

У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

Загалом протягом доби внаслідок обстрілів окупантів 3 постраждалих у Харківському районі: 2 чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один з чоловіків - у важкому стані.

● На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА.

В районі Ізюма окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали та відступили з втратами.

Наші захисники успішно тримають свої позиції та продовжують нищити загарбників. Україна переможе!

Джерело: https://t.me/synegubov/3792

Новости портала «Весь Харьков»

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