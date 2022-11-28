Харківщина, 28 листопада

По області росіяни із ракет та артилерії постійно наносять удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих.

● Мінна небезпека в області лишається високою. Вчора 2 чоловіків постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.

Нагадуємо: якщо ви побачили підозрілий вибухонебезпечний предмет - не намагайтеся їх ліквідувати самостійно! Телефонуйте за номерами 101 або 102.

Джерело: https://t.me/synegubov/4878

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