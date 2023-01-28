Харківщина. 28 січня

Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

▪️У с. Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

▪️За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

- В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив російським загарбникам. Підтримуємо ЗСУ та віримо в Перемогу!

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