Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 120

Харківщина. 28 січня

Харківщина. 28 січня

Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

▪️У с. Кіндрашівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлю ліцею. У с. Глибоке Харківського району пошкоджено приватний будинок.

▪️За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, у с. Петропавлівка Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 49 років. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

- В області триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 64 вибухонебезпечні предмети.

▪️На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив російським загарбникам. Підтримуємо ЗСУ та віримо в Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

‘The big battle is coming’: Ukrainian forces prepare for the war’s most intense phase
Сегодня 10:00    83
Окупанти запустили новий фейк у Литві: буцімто там будуть «полювати» на військовозобов’язаних з України
Сегодня 09:49    77
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.01.23 орієнтовно
Сегодня 09:42    89
Нуланд и удочка коррупции
Сегодня 09:26    101
США оказывают давление на Турцию из-за российских самолетов
Сегодня 09:14    103
У Путіна заявили, що Захід ще не перейшов «червоні лінії»: пояснення розвеселило мережу
Сегодня 09:02    142
Ілон Маск змінив нік у Twitter і тепер не може повернути своє ім`я назад
Сегодня 08:39    116
російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України
Сегодня 08:28    128
"Путин думал, что всё закончится финляндизацией Европы. Вместо этого он получил НАТОизацию Финляндии" - Байден
Сегодня 08:12    139
ISW, 27 января
Сегодня 08:08    108
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 