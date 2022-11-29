Харківщина, 29 листопада

Окупанти продовжують наносити удари по Куп‘янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих.

У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди.

В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній.

Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Це вкрай небезпечно❗️

▪️За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.

На Куп’янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу. Віримо в Збройні Сили України!

Джерело: https://t.me/synegubov/4890

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