Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:07
Просмотров: 62

Харківщина, 29 листопада

Харківщина, 29 листопада

Окупанти продовжують наносити удари по Куп‘янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих.

У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди.

В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній.

Вкотре просимо жителів не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Це вкрай небезпечно❗️

▪️За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили більше 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.

На Куп’янському напрямку окупанти завдають постійних артилерійських ударів по позиціях наших військових, але ЗСУ тримають оборону та дають відсіч ворогу. Віримо в Збройні Сили України!

Джерело: https://t.me/synegubov/4890

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Навесні в РФ обговорювали можливість ядерного удару по Україні - Newsweek
Сегодня 09:43    18
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 09:31    35
Многонациональные патогены
Сегодня 09:20    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.11 орієнтовно
Сегодня 09:11    60
У Харкові не розглядають часткову евакуацію людей з міста у випадку тривалого блекауту, як, наприклад, у Києві - Терехов
Сегодня 08:55    78
СБУ затримала у Херсоні чергових зрадників з окупаційного «СІЗО»
Сегодня 08:43    79
Детский писатель Владимир Вакуленко был убит российскими военными во время оккупации Изюма — «Суспільне»
Сегодня 08:32    82
На россии негласно запретили распространять информацию о плохой для рф ситуации на фронте
Сегодня 08:21    99
Аналитика ISW, 28 ноября
Сегодня 08:17    91
Як викликати швидку у Харкові, якщо немає світла?
Сегодня 08:14    103
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 