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Харківщина, 29 листопада

Харківщина, 29 листопада

▪️ 23:25 авіацією рф завдано авіаудари по Золочівській громаді. 2 КАБ вдарили по відкритій місцевості неподалік села Баранівка, ще 2 КАБ по відкритій місцевості поблизу села Карасівка.

▪️ 23:10 Берестинський р-н, Старовірівська ТГ, с.Палатки. Внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено частково приватний будинок та ангар сільського господарства.

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке. До того ж, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, скинувши 4 керовані авіаційні бомби.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 25. Сили оборони відбивали атаки в районах Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Ворог завдав авіаудару трьома КАБ по населеному пункту Куп’янськ.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 48 осіб.

Джерело: https://t.me/synegubov/12271

Новости портала «Весь Харьков»

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