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Харківщина. 29 травня

Харківщина. 29 травня

Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини. Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

▪️Минулої ночі близько 0:30 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.

У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли 2 господарчі споруди.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп'янського району поранення зазнала жінка 73 років.

У Куп'янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

▪️ Захисники Харківщини продовжують давати відсіч окупантам на лінії зіткнення. Минулої доби ворог знову спробував вести наступальні дії в районі с. Масютівка але зазнав невдачі. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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