Харківщина, 3 березня

▪️ 22:01 - м. Харків, Київський р-н. Влучання БПЛА в дах та фасад будинку на п’ятому поверсі житлового п’ятиповерхового будинку. Пошкоджено будівлі поряд та автомобілі, постраждали 8 людей (з них 1 дитина 6 років). Усі отримали медичну допомогу на місці.

▪️ 22:00 - Ізюмський р-н., Ізюмська ТГ., біля м. Ізюм. Падіння БПЛА невстановленого типу на відкритій місцевості.

▪️ 20:00 - Ізюмський р-н., Донецька ТГ., біля с. П’ятигорське. Падіння БПЛА невстановленого типу, вибухів не зафіксовано, постраждалих немає.

▪️ 19:00 - Ізюмський р-н., Борівська ТГ., с. Борова. Влучання БПЛА у будівлю котельні, пошкоджено покрівлю будівлі.

▪️ 17:35 - Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Довжик. Внаслідок влучання 4 КАБ на відкриту територію пошкоджено 2 складських приміщення, 4 приватні будинки, електромережі, постраждали жінка та чоловік.

▪️ 14:30 - Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Клинова Новоселівка. Внаслідок влучання пошкоджено 4 приватні будинки, господарчі споруди.

▪️ 14:30 - Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., с. Рідне, за межами. Влучання КАБ в землю на відкритій території.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

Джерело: https://t.me/synegubov/13332

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