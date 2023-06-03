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Харківщина. 3 червня

Харківщина. 3 червня

Ворог масовано обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

▪️Сьогодні о 4:30 ранку ворог з мінометів обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Загинув чоловік 67 років. У селі пошкоджено двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки. Також пошкоджено об'єкт цивільної промисловості.

Протягом минулої доби у с. Лиман Чугуївського району пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа. У с. Олександрівка Богодухівського району також внаслідок обстрілів окупантів зруйновано будинок.

▪️Внаслідок чергового удару керованими авіабомбами по смт Ківшарівка Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. 2 людей загинули – 61-річний чоловік та жінка 45 років. Крім того, отримали поранення 3 літні жінки та 3-річний хлопчик.

Внаслідок танкового обстрілу смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнали чоловік і жінка 70 та 73 років.

Поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми. За уточненою інформацією, загинула 37-річна жінка. Водій автомобіля, чоловік 36 років, отримав поранення. Дві дівчинки 12 та 15 років та хлопчик 12 років зазнали поранень. Стан хлопчика важкий.

Близько 18:10 біля с. Сулигівка Ізюмського району в лісі, на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 40 років. Від отриманих травм загинув на місці.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 97 вибухонебезпечних предметів.

▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ!

Джерело: https://t.me/synegubov/6326

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