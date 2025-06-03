Харківщина 3 червня
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.
▪️Внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, постраждало 6 людей.
У м. Куп’янськ постраждали жінки 55, 60, 61 і 62 років та 59-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинули 62-річна і 64-річна жінки; у м. Балаклія загинув 31-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 17 некерованих авіаційних ракет;
▪️ 17 КАБ;
▪️ 18 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️ 4 БпЛА типу «Шахед»;
▪️ 1 БпЛА (тип встановлюється);
▪️ 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Харківському районі пошкоджено інфраструктуру пошти;
▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, будівлю ліцею;
▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, 3 підприємства.
Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення.
▪️ на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.
▪️ на Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.
На фото с. Коротич
Джерело: https://t.me/synegubov/14662