Харківщина 3 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів загинуло 3 людини, постраждало 6 людей.

У м. Куп’янськ постраждали жінки 55, 60, 61 і 62 років та 59-річний чоловік; у сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинули 62-річна і 64-річна жінки; у м. Балаклія загинув 31-річний чоловік, постраждав 38-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 17 некерованих авіаційних ракет;

▪️ 17 КАБ;

▪️ 18 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️ 4 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 1 БпЛА (тип встановлюється);

▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Харківському районі пошкоджено інфраструктуру пошти;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено 6 приватних будинків, автомобіль, будівлю ліцею;

▪️ у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, 3 підприємства.

Упродовж минулої доби зафіксовано 142 бойові зіткнення.

▪️ на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

▪️ на Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На фото с. Коротич

Джерело: https://t.me/synegubov/14662

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