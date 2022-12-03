Харківщина, 3 грудня
Росіяни протягом доби наносили удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського, Ізюмського районів.
У Липицькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку. У Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава.
Після півночі у м. Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях. Без постраждалих.
У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи, стан постраждалого - середній.
Збройні Сили України тримають позиції на всіх напрямках. Але окупанти не перестають тероризувати мирне населення, завдаючи ракетних та артилерійських ударів. Просимо жителів не ігнорувати сигналів тривоги!
Джерело: https://t.me/synegubov/4929