Харківщина, 3 липня

▪️Ударів по місту Харкову не зафіксовано.

▪️На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове.

О 12:05 год 2 липня окупанти завдали ударів по с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків.

Постраждалих та загиблих немає.

О 14.40 відбувся обстріл с. Шийківка Ізюмського району.

О 18:50 відбувся ворожий мінометний обстріл с. Кислівка та с. Кругляківка Куп’янського району. Без постраждалих.

▪️За даними медиків екстреної допомоги, поранених цивільних внаслідок бойових дій протягом доби не зафіксовано.

​​- Піротехнічні підрозділи ДСНС в Харківській області вилучили та знешкодили 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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