Харківщина. 3 лютого

Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули 2 братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований.

▪️Протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі.

У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці.

- Триває гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення наші військові продовжують надійно тримати позиції та чинити спротив російським окупантам. Віримо в ЗСУ та перемогу України!

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