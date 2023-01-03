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Харківщина. 3 січня

Харківщина. 3 січня

Минулої доби під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Зокрема, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

▪️Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі. Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав.

Триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам та завдавати їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ. Україна переможе!

Джерело: https://t.me/synegubov/5221

Новости портала «Весь Харьков»

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