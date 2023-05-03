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Харківщина. 3 травня

Харківщина. 3 травня

Протягом минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Богодухівського районів.

▪️У с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок обстрілу із РСЗВ було пошкоджено приміщення сільгосппідприємства.

Внаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено два багатоквартирні будинки та щонайменше три приватні будинки.

У с. Петропавлівка Куп'янського району через обстріли отримала поранення та була госпіталізована 73-річна жінка. У селі пошкоджено два житлові будинки.

У с. Бочкове Чугуївського району також було пошкоджено приватне домоволодіння.

- Триває розмінування області. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 16 га території та знешкодили 346 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Захисники Харківщини продовжують нищити живу силу та техніку ворога. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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