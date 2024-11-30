Харківщина, 30 листопада

▪️ 16:00 Куп'янський р-н., Куп'янська ТГ., с. Ківшарівка. Внаслідок влучання ворожого КАБ на прибудинкову територію загинув 74-річний чоловік

▪️ 14:10 Харківський р-н., Люботинська ТГ., м. Люботин, сили ППО ліквідували ворожий БПЛА.

▪️ 11:26 Ізюмський р-н., Ізюмська ТГ, с. Крамарівка, сили ППО ліквідували ворожий БПЛА.

▪️ 11:00 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу армії рф пошкоджено паркан, 3 господарчі споруди.

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

▪️Протягом доби із Борівського та Куп’янського напрямків евакуювали 54 людини, з них - 1 дитину.

Евакуація в примусовий спосіб дітей з родинами з селища Борова завершена. Всі 119 дітей евакуйовані.

Джерело: https://t.me/synegubov/12282

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