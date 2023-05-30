Харківщина. 30 травня

Минулої доби ворог з використанням ракетного озброєння, артилерії, мінометів та авіації масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

▪️За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

У с. Глушківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала жінка 60 років.

Внаслідок артилерійського обстрілу с. Глибоке Куп'янського району поранення зазнала 66-річна жінка.

У с. Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об'єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, сталися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

▪️ На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на Перемогу України!

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