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Харківщина. 31 жовтня. Нові удари

Харківщина. 31 жовтня. Нові удари

Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.

Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

▪️Протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Зокрема були обстріляне місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

▪️За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

▪️На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі прикордонного з росією села Зелене, але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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