Харківщина. 31 травня

Минулої доби ударів по м. Харків не зафіксовано. Ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

▪️Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік.

По смт Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.

У с. Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

- Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 92 вибухонебезпечних предмети.

▪️ На лінії зіткнення тривають бойові дії на Куп'янському напрямку. Минулої доби росіяни вкотре спробували наступати в районі Масютівки, але під вогнем наших захисників відступили з втратами. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

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