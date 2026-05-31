Харківщина 31 травня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 15 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей.

У с. Лозова Борівської громади постраждали 61-річна жінка і 60-річний чоловік; у с. Рясне Золочівської громади постраждали 47-річна і 20-річна жінки; у с. Степне Богодухівської громади постраждали 46-річна жінка і 21-річний чоловік; у с. Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 78-річний чоловік і 77-річна жінка; у с. Дегтярі Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 51 і 59 років та 51-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;

▪️5 БпЛА типу «Молнія»;

▪️11 fpv-дронів;

▪️24 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (сел. Золочів), гараж, літню кухню, 2 адмінбудівлі (м. Богодухів), автомобіль (с. Степне), 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Лютівка), будівлю (с. Воскресенівка), 2 приватні будинки (с. Братениця, с. Коротке), 2 автомобілі (с. Рясне, с. Дегтярі);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено будівлю, електромережі (сел. Великий Бурлук);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (м. Барвінкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Момотове), автомобіль, приватний будинок (с. Руська Лозова), автомобіль (сел. Слатине);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено комбайн (с. Варварівка), 2 автомобілі (с. Коробочкине, с. Молодова).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 170 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 37 093 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 302 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Лиман та у бік Ізбицького, Охрімівки, Тернової.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили три спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Курилівка, Новоосинове та у районі Петропавлівки.

На фото с. Лютівка

