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Харківщина. 4 червня

Харківщина. 4 червня

▪️Протягом минулої доби обстрілів у м. Харків не зафіксовано.

▪️Сьогодні вранці ворог вкотре масовано обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено адміністративну будівлю, частково зруйновано 2 будинки та господарчі споруди.

Крім того, зранку росіяни з вертольотів обстріляли с. Івашки Богодухівського району. На щастя, без масштабних руйнувань і жертв.

Внаслідок ранкового танкового обстрілу с. Гур'їв Козачок Богодухівського району зафіксоване пряме влучання у будівлю Будинку культури, який зазнав значних пошкоджень.

▪️Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості, приватний будинок та господарчі споруди.

У с. Івашки Богодухівського району пошкоджено будівлі ферми.

У Вовчанську пошкоджено заклад освіти, 2 приватні житлові будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, поранення зазнала жінка 74 років.

▪️ На лінії зіткнення найактивніші бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Наші захисники надійно утримують свої позиції, та дають рішучу відсіч окупантам. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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