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Харківщина, 4 грудня

Харківщина, 4 грудня

Окупанти знову завдають артилерійський та ракетних ударів по Куп‘янщині.

У Куп'янськ-Вузловиому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, зазалізничну інфраструктуру.

Близько 23 години ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в 5 приватних будинках Шевченківської громади.

Близько 03 год ранку з боку рф відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Постраждалих немає.

Місцева влада спільно із волонтерами у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів продовжує добровільну евакуацію жителів. На сьогодні виявили бажання переїхати 185 людей. Процес евакуації у більш безпечні місця Харківщини триває.

Крім того, протягом доби росіяни завдавали удари по населених пунктах Вовчанської громади та Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.

Як бачимо, окупанти продовжують наносити хаотичні удари та тероризувати мирне населення. Просимо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги!

Підтримуємо наші Збройні Сили України

Джерело: https://t.me/synegubov/4931

Новости портала «Весь Харьков»

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