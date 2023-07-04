Харківщина, 4 липня

▪️Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

Близько 14:00 у Чернещині Ізюмського району відбувся обстріл, пошкоджена територія ферми, без потерпілих.

О 14.20 окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, на щастя, без жертв.

О 14.30 армія рф нанесла удари по Петропавлівці Куп’янського району, без постраждалих.

О 17.40 відбувся мінометний обстріл с. Колісниківка, що на Куп’янщині. Без потерпілих.

❗ Мінна небезпека залишається високою.

У Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років, отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований у важкому стані.

За добу піротехнічні підрозділи обстежили 6,4 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 85 вибухонебезпечних предметів.

До робіт залучили 163 фахівця та 64 одиниці техніки.

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