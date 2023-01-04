Харківщина. 4 січня

Минулої доби тривали ворожі обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області.

Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі.

▪️У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції та дають ворогу рішучу відсіч. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на нашу Перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/5230

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