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Харківщина. 4 вересня

Харківщина. 4 вересня

● Близько опівночі в Київському районі Харкова пролунали два вибухи. Попередньо, ворог завдав по місту ракетного удару. Внаслідок влучання сталася масштабна пожежа в будівлі ресторану. Попередньо - без постраждалих.

● Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівській та Чугуївський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі на відкритій території.

На жаль, в Чугуївському районі загинула 45-річна жінка. Жінка 64 років госпіталізована з пораненнями. В Ізюмському районі поранень зазнав чоловік 43 років.

● На лінії зіткнення тривають інтенсивні бої. Ворог з танків, реактивної та ствольної артилерії обстрілює позиції наших військових та цивільне населення. В районі села Пасіка ворог намагався йти в наступ, але під вогнем наших захисників відступив із втратами.

Підтримуємо ЗСУ та всі разом працюємо на перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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