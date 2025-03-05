Харківщина, 5 березня

▪️5 березня 01:04 Ізюмський р-н, Донецька ТГ, с. Донець. У результаті бойової роботи сил ППО по БПЛА «Шахед»відбулось падіння уламків, на відкритій території горіла трава на площі 1 га.

▪️00:21 Чугуївський р-н, Зміївська ТГ, між населеними пунктами м. Зміїв та с. Бутівка. Падіння уламків БПЛА Шахед в лісовий масив. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.

▪️4 березня 23:11 м. Харків. Внаслідок влучання БПЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобіля. А також у тролейбусном ДЕПО пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель.

▪️15:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Влучання КАБ на території приватного домоволодіння, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік.

▪️10:15 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон, дах приватного будинку та два автомобіля.

▪️08:21 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, між населеними пунктами с. Підвисоке та с. Мирне відбувся обстріл.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На фото м. Харків

Джерело: https://t.me/synegubov/13344

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