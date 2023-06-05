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Харківщина. 5 червня

Харківщина. 5 червня

▪️ Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Сьогодні о 6:00 ранку росіяни обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

Учора ввечері окупанти з території рф завдали ракетних ударів по м. Чугуїв. Пошкоджені будинки та господарчі споруди, попередньо - без потерпілих.

У смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.

У Куп'янському районі через ворожі обстріли сталася лісова пожежа. У с. Піщане пошкоджено приватний житловий будинок, поранена жінка 58 років.

▪️ На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають свої позиції, та знищують живу силу і техніку окупантів. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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