Харківщина 5 червня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів Харківської області.

▪️Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них – двоє дітей.

У с. Губарівка Богодухівської громади постраждали чоловіки 34, 35, 53 років, жінки 29 і 34 років та дівчатка 2 і 12 років; у м. Богодухів зазнала гострої реакції на стрес 49-річна жінка.

Внаслідок детонації дрону біля с. Малий Бурлук постраждав 24-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Салтівський, Холодногірський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️7 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️10 БпЛА типу «Молнія»;

▪️13 fpv-дронів;

▪️36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у м. Харків пошкоджено дах багатоквартирного будинку, скління храму;

▪️у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, будинок культури, автомобіль, 2 приватні будинки, 2 гаражі (м. Богодухів), приватний будинок (с. Лютівка), автомобіль (с. Губарівка);

▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мирне), автомобіль (сел. Приколотне);

▪️в Ізюмському районі пошкоджено складська будівля (м. Барвінкове);

▪️у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, вантажний автомобіль (с. Безруки), приватний будинок, автомобіль, амбулаторію (сел. Слатине), 2 приватні будинки (с. Черкаські Тишки, с. Лещенки), залізничну інфраструктуру, скління вікон аптеки та 4 магазинів (м. Люботин);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено нежитлову будівлю (м. Чугуїв);

▪️у Берестинському районі пошкоджено скління приватного будинку, електромережі (м. Берестин).

➡️ Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 225 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 38 042 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 273 бойові зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів біля Стариці, Лиману, Одрадного та в напрямку Ізбицького, Охрімівки, Колодязного.

▪️ На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили шість спроб ворога просунутися вперед: в районі Новоплатонівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки, Новоосинового.

На фото м. Богодухів

Джерело: https://t.me/synegubov/22560

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