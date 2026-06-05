185 українських захисників повертаються додому з російської неволі

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Також із захисниками повертається один цивільний», – додав Президент.

Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року.

Дякую всім, хто робить це можливим: команді, що займається обмінами, нашим партнерам. І особлива вдячність воїнам, які поповнюють наш обмінний фонд – своєю силою та результатами на фронті забезпечують повернення наших людей додому. Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими сьогодні відбувся черговий, 75-й обмін полоненими.

У рамках даного обміну додому повертаються і 16 прикордонників – військовослужбовців 1, 17, 94 прикордонних загонів, а також 23 загону морської охорони.

Джерело: dpsu.gov.ua

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