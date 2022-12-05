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Харківщина, 5 грудня

Харківщина, 5 грудня

Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп‘янщини.

Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків.

Крім цього, окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районах.

● Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів 2 людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщині. Обоє госпіталізовані до медичних установ, стан постраждалих середній.

Мінна небезпека в області лишається високою, не намагайтеся самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети!

ЗСУ попри постійні обстріли росіян на своїх позиціях, віримо в українських захисників та нашу перемогу!

Джерело: https://t.me/synegubov/4935

Новости портала «Весь Харьков»

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