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Харківщина. 5 жовтня

Харківщина. 5 жовтня

Минулої доби російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківщини, що розташовані недалеко від державного кордону з рф та лінією зіткнення.

Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь.

▪️За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв.

▪️На лінії зіткнення ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив з втратами.

Продовжуємо працювати на нашу Перемогу!

Підписуйтеся на перевірене. Олег Синєгубов (https://t.me/synegubov)

Новости портала «Весь Харьков»

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